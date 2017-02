Local Highschool Basketball Finals

Girls Finals

South Gibson 66 – Obion Co 61

McNairy Central 56 – Chester Co 45

Hardin Co 61 – Brighton 33

Middleton 53 – Decatur Co Riverside 48

Haywood 48 – Ripley 38

McKenzie 48 – Hollow Rock-Bruceton 37

Westview 53 – Milan 26

Boys Finals

Greenfield 86 – Lake Co 74

McKenzie 63 Hollow Rock-Bruceton 36

Obion County 77 South Gibson 42

Greenfield 86 Lake County 74

Liberty 58 Covington 53

McNairy Central 58 Chester County 53

Middleton 72 Decatur County Riverside 61

