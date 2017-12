Kentucky BOYS BASKETBALL

Ballard Memorial 74, Hickman Co. 63

Calloway Co. 85, Fulton Co. 54

Carlisle Co. 66, Fulton City 40

Marshall Co. 78, Murray 48

Mayfield 52, McCracken County 50

St. Mary 78, Dawson Springs 59

Todd Co. Central 58, South Warren 54

Trigg Co. 64, Lyon Co. 63

Kentucky GIRLS BASKETBALL

Ballard Memorial 55, Hickman Co. 43

Calloway Co. 70, Fulton Co. 42

Carlisle Co. 62, Fulton City 31

Graves Co. 65, Webster Co. 49

Mayfield 57, McCracken County 39