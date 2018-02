Region 6A Semifinals

Huntingdon 37 – Loretto 36

Summertown 68 – Perry County 52

Region 6AA Semifinals

Marshall County 47 – Community 46

Nolensville 40 – Forrest 38

Region 6AAA Semifinals

Brentwood 57 – Franklin 41

Ravenwood 53 – Dickson County 45

Region 7A Semifinals

Greenfield 44 – Gibson County 40

Dresden 30 – Gleason 29

* Greenfield will play Dresden in the championship game Wednesday at TCA.

Region 7AA Semifinals

Westview 35 – Crockett County 19

Dyersburg 63 – McNairy Central 53

* Westview will play Dyersburg in the championship game Wednesday at McNairy Central.

Region 7AAA Semifinals

Munford 43 – Hardin County 32

Arlington 69 – Dyer County 43

Region 8A Semifinals

B.T. Washington 58 – Douglass 29

Memphis Business 56 – Oakhaven 47

Region 8AA Semifinal

Haywood 74 – Bolivar Central 56

Region 8AAA Semifinals

Houston 67 – Memphis Central 64

Southwind 83 – Ridgeway 76