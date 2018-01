Class AAA Boys

School Record Pts

1. Bearden (1) 19-1 121

2. Memphis East (10) 12-3 120

3. Blackman (1) 16-0 92

4. Cleveland 11-2 77

5. Southwind 16-1 69

6. Gallatin (1) 15-3 64

7. Riverdale (1) 15-1 63

8. Brentwood 14-3 49

9. Whitehaven (1) 12-1 48

10. Dyer Co. 17-1 47

Others receiving 12 or more points: Maryville 15, Memphis Central 13.

Class AA Boys

School Record Pts

1. East Nashville (14) 19-0 149

2. Austin-East 13-2 104

3. Stratford (1) 8-4 92

4. Hamilton 14-2 85

5. Fayette Ware 13-4 70

6. McMinn Central 14-2 58

7. Upperman 14-2 54

8. Brainerd 7-3 50

9. Covington 13-4 33

10. Fulton 11-4 31

Others receiving 12 or more points: Dyersburg 24, Marshall Co. 15, Mitchell 15, South Gibson 12.

Class A Boys

School Record Pts

1. Van Buren Co. (6) 13-5 132

2. LEAD Academy (3) 14-2 114

3. Humboldt (1) 12-5 85

4. Middleton (1) 13-2 80

5. Collingwood (3) 12-0 76

6. Monterey 16-2 64

7. MAHS 12-1 48

8. Summertown 12-1 40

8. Cosby (1) 13-2 40

10. Douglass 7-1 35

Class AAA Girls

School Record Pts

1. Bradley Central (4) 17-0 148

2. Riverdale (12) 16-1 145

3. Cane Ridge 15-0 112

4. East Hamilton 16-1 94

5. Dickson Co. 16-0 78

6. Morristown West 11-1 74

7. Stewarts Creek 11-2 63

8. Stone Memorial 13-3 32

9. Oak Ridge 11-4 24

10. Franklin 15-1 22

Others receiving 12 or more points: Hardin Valley 20, Science Hill 19, Daniel Boone 19.

Class AA Girls

School Record Pts

1. Upperman (14) 17-0 157

2. Westview (1) 16-2 119

3. Cumberland Co. 15-1 113

4. Macon Co. 16-2 94

5. South Greene (1) 16-3 78

6. Cheatham Co. 13-1 70

7. Meigs Co. 15-2 58

8. Dyersburg 13-3 48

9. East Nashville 12-6 34

10. Stewart Co. 11-2 25

Others receiving 12 or more points: Northview Academy 21, Grainger 19.

Class A girls

School Record Pts

1. Clarkrange (14) 17-1 158

2. Greenbfield (2) 17-1 137

3. Summertown 14-1 113

4. Huntingdon 12-1 102

5. Pickett Co. 13-1 100

6. Gibson Co. 14-5 56

7. Tellico Plains 12-1 44

8. Moore Co. 11-5 43

9. Gleason 12-5 42

10. Trinity Christian 12-5 38

Others receiving 12 or more points: Cornersville 16, Cloudland 14.