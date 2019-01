Five West Tennessee teams are ranked in this week’s Associated Press Tennessee Boys Basketball Prep Polls.

Division I – Class 3A

1. Memphis East (4) 13-3

2. Bartlett (7) 19-2

3. Mt. Juliet 17-1

4. Maryville (2) 19-1

5. Bearden 15-5

6. East Hamilton 14-3

7. Walker Valley 15-2

8. Franklin 15-4

9. Cleveland 16-4

10. Whitehaven 13-5

Division I – Class 2A

1. East Nashville (6) 15-3

2. Loudon (4) 18-0

3. Wooddale (3) 19-3

4. Jackson South Side 14-3

5. Sweetwater 14-2

6. Austin-East 14-2

7. Fulton 12-4

8. Raleigh Egypt 15-5

(tie) Fairview 17-2

10. South Gibson 15-4

Division I – Class 1A

1. Eagleville (3) 15-3

2. Humboldt (5) 14-2

3. Clay County (3) 18-2

4. Columbia Academy 15-4

5. Summertown 16-3

6. Fayetteville (1) 16-3

7. Peabody 16-4

8. Westwood 15-1

9. McKenzie 14-2

10. Wayne County 12-2

Division II – Class 2A

1. Baylor (10) 15-0

2. Briarcrest (2) 17-1

3. Brentwood Academy (1) 15-4

4. McCallie 13-4

5. CBHS 15-5

Division II – Class 1A

1. Goodpasture (11) 17-1

2. Knoxville Webb 15-6

3. Chattanooga Christian (1) 14-3

4. Northpoint 14-3

5. Harding Academy 13-4