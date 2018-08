Tennessee Football Prep Polls (Week 2)

Division I – Class 6A

1. Maryville (16) 2-0

2. Oakland 1-1

(tie)Whitehaven (1) 2-1

4. Blackman 2-0

5. Ravenwood 2-0

6. Cane Ridge 2-0

7. Farragut 2-0

7. Germantown 2-0

9. Smyrna 2-0

10. Bradley Central 1-1

Others receiving 12 or more points: Mt. Juliet 11. Lebanon 4. Science Hill 1.

Division I – Class 5A

1. Knoxville Fulton (16) 1-0

2. Knoxville Catholic (1) 1-1

3. Oak Ridge 2-0

4. Clarksville NE 2-0

5. South Doyle 2-0

6. Henry County 2-0

7. Hillsboro 1-1

8. Summit 1-1

9. Clarksville 2-0

10. David Crockett 2-0

Others receiving 12 or more points: Beech 23. Tennessee 14. Page 11. Rhea County 10. Daniel Boone 10. Shelbyville 5. Soddy Daisy 3.

Division I – Clase 4A

1. Greeneville (17) 2-0

2. Anderson County

3. Haywood County 1-1

4. Elizabethton 2-0

5. Marshall County 1-1

6. Jackson South Side 2-0

7. Maplewood 1-1

8. Springfield 1-1

9. Dyersburg 2-0

10. Crockett County

Others receiving 12 or more points: Chattanooga Central 12. Nolensville 12. White House 11. East Hamilton 7. Lexington 7. Hardin County 6. Sequoyah 5. Millington 2.

Division I – Class 3A

1. Alcoa (17) 2-0

2. Covington 2-0

3. Red Bank 2-0

4. Pearl-Cohn 1-1

5. Fairview 1-1

6. Austin-East 1-1

7. Upperman 2-0

8. East Nashville 2-0

9. Johnson County 1-1

10. Milan 1-1

Others receiving 12 or more points: Giles County 8. Sequatchie County 8. Smith County 7. Westview 7. Chuckey-Doak 5. York Institute 4. Gatlinburg-Pittman 3. Cannon County 2. South Gibson 2. McNairy Central 1. Unicoi County 1.

Division I – Class 2A

1. Meigs County (11) 2-0

2. Columbia Academy (5) 2-0

3. Peabody (1) 2-0

4. Adamsville 2-0

5. Tyner Academy 1-1

6. Union City 0-2

7. Sullivan North 2-0

8. Waverly 1-1

9. Watertown 2-0

10. Oneida 2-0

Others receiving 12 or more points: Polk County 21. Riverside 18. Marion County 17. Eagleville 10. Trousdale County 9. Hampton 7. Westmoreland 6. Summertown 3. Lewis County 3.

Division I – Class 1A

1. Greenback (16) 2-0

2. South Pittsburg 2-0

3. Cornersville (1) 2-0

4. Huntingdon 2-0

5. Lake County 2-0

6. Whitwell 2-0

7. Dresden 2-0

8. Cloudland 1-1

9. Wayne County 1-1

10. Coalfield 1-1

Others receiving 12 or more points: Moore County 11. Clay County 10. Mt. Pleasant 2. Midway 1.

