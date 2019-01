Seven West Tennessee teams are ranked in this week’s Associated Press Tennessee Girls Basketball Prep Poll

Division I – Class 3A

1. Riverdale (12) 15-1

2. Maryville (1) 19-1

3. Bradley Central 17-2

4. Houston 15-2

5. Oak Ridge 18-2

6. Morristown West 17-2

7. Bearden 17-2

8. Blackman 15-3

9. Mt. Juliet 15-3

10. Campbell County 19-2

Division I – Class 2A

1. East Nashville (5) 17-1

2. Macon County (5) 17-4

3. Upperman (1) 16-3

4. Meigs County (1) 18-2

5. Cumberland County (1) 15-4

6. South Greene 13-3

7. Jackson South Side 18-3

8. Cheatham County 15-3

9. Westview 15-5

10. Grainger 17-3

Division I – Class 1A

1. Gibson County (8) 19-2

2. Greenfield (1) 15-4

(tie) Summertown 17-3 90

4. Clarkrange (1) 17-3

5. Loretto (2) 17-1

6. Tellico Plains (1) 19-1

7. Pickett County 15-2

8. Gleason 16-5

9. Clay County 16-5

10. Cosby 13-4

(tie) Cascade 15-3

(tie) Trinity Christian Academy 13-5

Division II – Class 2A

1. Ensworth (10) 10-1

2. Brentwood Academy (3) 12-4

3. Father Ryan 10-6

4. Pope John Paul II 12-3

5. St. Agnes Academy 9-5

Division II – Class 1A

1. Goodpasture (11) 20-0

2. University-Jackson 13-4

3. Harding Academy 13-2

4. Providence Christian Academy (1) 13-4

5. Clarksville Academy (1) 16-2