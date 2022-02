High School Basketball Finals for 2/2

Girls

McKenzie 73 Big Sandy 24

Waverly 54 Camden 46

Dresden 84 Clarksburg 41

Gibson Co 73 Huntingdon 52

South Gibson 58 North Side 18

Union City 64 Milan 25

Crockett Co 78 Dyersburg 43

Dyer Co 78 Obion Co 41

Greenfield 36 So Fulton 33

Henry Co 87 Kenwood 36

Humboldt 45 Middleton 32

Lake Co 58 JCM 50

Peabody 55 Halls 19

Boys

McKenzie 73 Big Sandy 33

Waverly 52 Camden 46

Dresden 74 Clarksburg 47

Gibson Co 64 Huntingdon 28

North Side 66 South Gibson 53

South Side 76 Liberty 33

Milan 49 Union City 44

Dyersburg 77 Crockett Co 60

Obion Co 58 Dyer Co 48

Greenfield 55 South Fulton 36

Henry Co 59 Kenwood 47

Peabody 96 Halls 56