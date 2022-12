Local Sports: Wednesday, December 28

Girls’ Basketball Scores:

DOT Foods Christmas Tournament

Graves County 68, Ripley 25

Boyd Christian 72, Humboldt 44

Camden 56, Halls 43

Dyersburg 68, Lake County 56

Dragon Fire Invitational

Gibson County 63, Memphis Business 36

Gibson County 53, Madison Ridgeland, MS 42

Dresden 48, White Station 38

West Memphis, AR 67, Dresden 31

Point Guard Coca-Cola Classic

Huntingdon 81, Riverside 59

Chester County 42, Greenfield 37

Boys’ Basketball Scores:

Gibson County Boys Basketball Tournament

Fulton City 53, Dresden 48

Hickman County 65, Lake County 57

Gibson County 76, Gleason 36

Point Guard Coca-Cola Classic

Greenfield 53, Clarksburg 35

USJ 54, Riverside 34

Today’s Schedule:

High School Basketball

Lions Club Tournament (all games on MIX 101.3)

(B) Obion Central vs. West Carroll (1:00)

(B) Obion Central vs. Millington (4:00)

(B) Westview vs. Camden (7:00)

(G) Obion Central vs. JCS (2:30)

(G) Westview vs. Millington (5:30)

LA Realty Holiday Tournament @ Milan

(B) Union City vs. Dyersburg, airtime at 1:00 on 105.7 THE QUAKE

(B) Lexington vs. Milan (6:30)

Bowling Green Christmas Classic

(G) Union City vs. TBD

Point Guard Coca-Cola Classic @ Huntingdon

(G) Riverside vs. Chester County (3:00)

(G) Greenfield vs. Huntingdon (6:00)

(B) Riverside vs. Chester County

(B) Greenfield vs. Huntingdon (7:30)

Hub City Classic @ Jackson

(G) Corinth, MS vs. Crockett County (9:00am)

(G) Mitchell vs. McNairy Central (noon)

(G) JCM vs. Liberty (3:00)

(G) North Side vs. Gleason (6:00)

(B) Liberty vs. Humboldt (4:30)

(B) Sacred Heart of Jesus vs. JCM

(B) Ripley vs. Crockett County

(B) North Side vs. Corinth, MS (7:30)

Gibson County Christmas Tournament @ Dyer

(B) Gleason vs. Hickman County (1:30)

(B) Dresden vs. Gibson County (6:00)

(B) Lake County vs. Fulton City (7:30)

Murray Bank Hardwood Classic @ Calloway County

(B) Graves County vs. St. Benedict (2:00)

(B) Webster County vs. Dyer County (7:30)

Dragon Fire Invitational @ Collierville

(G) Dresden vs. Memphis Central (Noon)

(G) Gibson County vs. Sparkman, AL (4:30)

DOT Foods Christmas Tournament @ Dyersburg

(G) Ripley vs. Humboldt (3:00)

(G) Lake County vs. Halls (4:30)

(G) Graves County vs. Boyd Christian (6:00)

(G) Camden vs. Dyersburg (7:30)

Men’s College Basketball

Tennessee @ Ole Miss, airtime at 3:30 on STAR 95.1

Kentucky @ Missouri