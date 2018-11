Obion County contested races in Tuesday’s election, with results not official..

Union City Councilman – Ward 1:

*Jim Rippy 227

Danny Leggett 152

Union City Councilman – Ward 4:

*Frank Tucker 226

Cody Martin 215

Troy Alderman:

*Daniel Pardue 277

*Lana Wiseman Carson 269

*Jesse Whitesides 242

*Ralph Wheatley 235

*James Bryant Cruce 235

Allison Baldwin 231

Stan Mitchell 196

Kenton Alderman:

*Harold Banks 319

*Wade Simpson 235

*Glen Zarecor 212

*Delores Agee 205

*Jesse Griggs 183

*Tim Johns 182

Bruce Davidson 148

Stephanie Buchanan 148

Gerald Keele Jr. 148

Eric Stansberry 146

Russell Neil 73

