Girls

Gibson County pre-Christmas Tournament

Obion Central 60 ECS 52

Gibson Co 77 Haywood 10

USJ 61 West Carroll 35

Obion Co 60 Evangelical Christian 52

McKenzie 63 Henry Co 54

Bradford 57 Humboldt 33

Ripley 43 JCM 38

So Fulton 72 Lake Co 29

Peabody 48 Milan 21

Dresden 70 Pope Co 20

McEwen 53 Camden 50

McNairy 59 Bolivar 41