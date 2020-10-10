High School Football Scores
McKenzie 52 Dresden 19
Humboldt 44 Gleason 36
Dyersburg 49 Union City 7
Peabody 49 Obion Co Central 13
Nashville Ensworth 45 Westview 25
Jackson North Side 55 Chester Co 27
Adamsville 47 Halls 0
Henry Co 56 West Creek 13
Ripley 40 Liberty 0
Brighton 68 Fayette Ware 38
Davidson Academy 31 USJ 9
TCA 22 Columbia Academy 21
Bowling Green 28 McCracken Co 12
Graves Co 45 Grayson Co 0
Mayfield 36 Paducah Tilghman 6
Murray 18 Union Co 6
Marshall Co 35 Trigg Co 25
On Thursday…
McNairy Central 43 Collinwood 20
Bruceton 27 Perry Co 6
Waverly 24 Gibson Co 20
Huntingdon 22 Wayne Co 0
Lake Co 18 South Fulton 12
West Carroll 41 Houston Co 14
Dyer Co 34 Millington 14
College Football Saturday
(14) TENNESSEE @ (4) Georgia, airtime 1:00 with kickoff at 2:30 on Star 95.1
(22) Texas @ Oklahoma, 11:00
(4) Florida @ (21) Texas A&M, 11:00
(19) Virginia Tech @ (8) North Carolina, 11:00
(17) LSU @ Missouri, 11:00
Texas Tech @ (24) Iowa State, 2:30
UTSA @ (15) BYU, 2:30
Arkansas @ (13) Auburn, 3:00
(2) Alabama @ Ole Miss, 6:00
(7) Miami @ (1) Clemson, 6:30
Florida State @ (5) Notre Dame
Middle School Basketball
Jamboree @ Gleason