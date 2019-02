High School Basketball

Last Night,

Girls,

Gleason 46 – Dresden 44

Westview 66 – Crockett County 34

Greenfield 73 – McKenzie 48

Huntingdon 57 – Bruceton 14

Henry County 59 – Clarksville NW 58

Gibson County 78 – Humboldt 51

Bradford 45 – Lake County 32

Dyersburg 64 – South Gibson 34

Covington 53 – Bolivar 42

Clarksburg 64 – Big sandy 39

Lewis County 68 – Camden 61

Dyer County 83 – Brighton 66

TCA 51 – Peabody 49

Covington 53 – Bolivar 42

Chester County 64 – North Side 22

South Side 85 – McNairy Central 57

Lexington 53 – Adamsville 33

Madison 58 – Halls 29

Decatur County Riverside 70 – Scotts Hill 54

Boys,

Dresden 43 – Gleason 23

Crockett County 57 – Westview 55

McKenzie 66 – Greenfield 46

Lake County 53 – Bradford 49

Huntingdon 50 – Hollow Rock – Bruceton 47

South Gibson 59 – Dyersburg 34

Camden 71 – Lewis County 63

Peabody 74 – TCA 40

Clarksburg 70 – Big Sandy 54

Dyer County 61 – Brighton 59

Humboldt 68 – Gibson County 29

Chester County 59 – North Side 54

South Side 79 – McNairy Central 33

Adamsville 61 – Lexington 58

Madison 64 – Halls 39

Scotts Hill 55 – Decatur County Riverside 51

In Kentucky

Girls,

Carlisle Co. 53, Fulton City 43

Crittenden Co. 50, Livingston Central 32

Graves Co. 49, Marshall Co. 34

Hickman Co. 53, Fulton Co. 48

Madisonville-North Hopkins 69, Caldwell Co. 66

Mayfield 48, Ballard Memorial 22

Muhlenberg County 61, McLean Co. 39

Murray 45, Calloway Co. 39

Boys,

Carlisle Co. 66, Fulton City 45

Fulton Co. 70, Hickman Co. 38

Graves Co. 61, Marshall Co. 57

Madisonville-North Hopkins 80, Caldwell Co. 70

Mayfield 74, Ballard Memorial 38

Muhlenberg County 55, McLean Co. 51

Murray 49, Calloway Co. 36

Paducah Tilghman 78, St. Mary 49

Today,

West Carroll @ Bradford

In Kentucky

Brown @ Ballard Memorial

McCracken County @ Marshall County

Community Christian @ Carlisle County

College Basketball

UT Martin @ Belmont (doubleheader at 2:30 on WCMT)

Brewton-Parker University @ Bethel University

Southwest @ Dyersburg State

Freed-Hardeman @ Columbia College

Shorter @ Union University

North Alabama @ Lipscomb

Austin Peay @ Jacksonville State

Murray State @ Tennessee Tech

Men’s College Basketball

Tennessee at Texas A&M, tipoff 7:00, airtime 6:30 on Star 95.1

Memphis @ South Florida (11am)

(7) Kentucky @ Florida (3pm)

North Alabama @ Lipscomb (4pm)

Middle Tennessee @ UAB (7pm)

Vanderbilt @ Missouri (7:30)

Women’s College Basketball

Tulsa @ Memphis (1pm)

UAB @ Middle Tennessee (6pm)

NHL

Dallas Stars @ Nashville Predators