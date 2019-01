High School Basketball

Last Night,

Girls Scores

Westview 64 – Obion Co. 32

Greenfield 58 – Gleason 34

Dresden 51 – Lake Co. 39

Henry Co. 91 – Montgomery Central 10

Creek Wood 53 – Camden 42

South Gibson 49 – Milan 47 (Senior Night)

Gibson Co. 74 – Madison Academic Magnet 37

Covington 63 – Haywood 33

Chester Co. 62 – McNairy Central 52

Jackson South Side 75 – Lexington 55

Crockett Co. 57 – Dyersburg 50

Huntington 49 – Big Sandy 9

McKenzie 47 – West Carroll 46

Bradford 48 – South Fulton 46

Peabody 57 – Humboldt 43

Scotts Hills 75 – Jackson North Side 52

Boys Scores

Westview 61 – Obion County 59

Greenfield 76 – Gleason 42

Lake County 50 – Dresden 38

Bradford 57 – South Fulton 40

Huntington 66 – Big Sandy 37

Camden 80 – Creek Wood 42

South Gibson 62 – Milan 58 (Senior Night)

Jackson Christian 60 – Tipton- Rosemark 53

McKenzie 64 – West Carroll 54

Crockett County 46 – Dyersburg 31

Dyer County 90 – Hardin County 61

Madison 43 – Gibson County 39

Humboldt 82 – Peabody 73

In Kentucky

Boys,

Crittenden Co. 51, Fort Campbell 44

Fulton Co. 55, Community Christian (Paducah) 49

Hopkinsville 75, Lou. DuPont Manual 53

Livingston Central 64, Christian Fellowship 39

McCracken County 60, St. Mary 29

Muhlenberg County 63, Apollo 54

Lex. Christian 62, Mayfield 50

Girls,

Calloway Co. 59, Trigg Co. 23

Crittenden Co. 47, Union Co. 39

Fulton Co. 49, Community Christian (Paducah) 35

Hickman Co. 49, Fulton City 37

Livingston Central 71, Christian Fellowship 38

McCracken County 65, St. Mary 29

Owensboro Catholic 42, Murray 41

Tonight,

Union City @ Columbia Academy at 4:40 on 105.7 The Quake

Frank Hughes @ Clarksburg

USJ @ TCA

Haywood @ Middleton

Covington @ Munford

InKentucky

Trigg County @ Fulton City

McCracken County @ Graves County

Ballard Memorial @ Carlisle County

Murray @ Daviess County (girls)

College Basketball

SIUE @ UT Martin (doubleheader beginning at 12:30 on WCMT)

Middle Georgia State College @ Bethel University (dh)

Dyersburg State @ Walters State (dh)

Union University @ Shorter (dh)

Jacksonville State @ Morehead State (dh)

Belmont @ Austin Peay (dh)

Eastern Illinois @ SEMO (dh)

Tennessee Tech @ Eastern Kentucky (dh)

TSU @ Murray State (dh)

Men ’ s College Basketball

West Virginia @ (1) Tennessee, tipoff 3:00, airtime 2:30 on Star 95.1

Bowling Green @ Miami OH

Vanderbilt @ Oklahoma

Western Kentucky @ Louisiana Tech

(9) Kansas @ (8) Kentucky

Middle Tennessee @ North Texas

Chattanooga @ Wofford

Women’s College Basketball

Lipscomb @ Stetson

Memphis @ Cincinnati

Chattanooga @ Samford

Louisiana Tech @ Western Kentucky

North Texas @ Middle Tennessee