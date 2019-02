High School Basketball

Girls Scores

Westview 44 – Dyersburg 34

South Gibson 47 – Obion County 36

Gleason 52 – Union City 30

Greenfield 64 – Bradford 36

Dresden 65 – Halls 20

Huntington 53 – McKenzie 27

Gibson Co. 57 – Trinity Christian 49

Humboldt 61 – Middleton 18

Lexington 51 – Chester Co. 45

Fayette Academy 77 – Carroll Academy 22

Decatur Co. 44 – McNairy Central 41

Henry Co. 65 – Kenwood 32

Clarksburg 52 – Hollow Rock-Bruceton 24

Hickman Co. 56 – Lewis Co. 46

Jackson Christian 52 – Sacred Heart 38

USJ 64 – Tipton- Rosemark 47

Peabody 75 – Madison Academic Magnet 55

Boys Scores

Dyersburg 47 – Westview 40

South Gibson 83 – Obion Co. 49

Union City 92 – Gleason 42

South Fulton 48 – Lake Co. 38

McKenzie 67 – Huntington 45

Kenwood 48 – Henry Co. 42

Milan 67 – Crockett Co. 54

Camden 76 – Waverly 67

Chester Co. 34 – Lexington 24

Humboldt 74 – Middleton 62

Brighton 29 – Liberty 26

USJ 48 – Tipton-Rosemark 45

Bolivar Central 57 – Haywood 52

Trinity Christian 55 – Gibson Co. 46

Peabody 79 – Madison Academic Magnet 75

Jackson Christian 58 – Sacred Heart 51

In Kentucky

Girls,

Calloway Co. 51, Carlisle Co. 43

Fulton Co. 63, Christian Fellowship 53

Graves Co. 63, Ballard Memorial 16

Mayfield 55, Fulton City 33

McCracken County 63, St. Mary 13

Murray 35, Marshall Co. 34

Paducah Tilghman 73, CCA 40

Boys,

Caldwell Co. 79, Crittenden Co. 71

Calloway Co. 46, Carlisle Co. 44, 2OT

Fulton Co. 80, Christian Fellowship 47

Graves Co. 81, Ballard Memorial 43

Mayfield 86, Fulton City 41

McCracken County 59, St. Mary 36

Paducah Tilghman 93, CCA 44

Tonight,

Union City @ South Fulton (makeup) at 5:40 on 105.7 The Quake