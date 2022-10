Tennessee and Kentucky AP Football Prep Polls

Tennessee Football Prep Polls

Class 1A

1. Fayetteville (11) 9-0

2. McKenzie (2) 9-0

3. Memphis Academy of Science & Engineering (1) 9-0

4. South Pittsburg 7-2

5. Moore County 8-1

6. Clay County 8-1

7. Peabody 7-2

8. Coalfield 8-1

9. Gordonsville 7-2

10. Dresden 7-2

Class 2A

1. Hampton (3) 8-1

2. Tyner Academy (7) 8-1

3. Fairley (2) 9-0

4. Westview (2) 7-2

5. Riverside 8-1

6. East Robertson 8-1

7. Huntingdon 7-2

8. Union City 8-1

9. Lewis County 8-1

10. Freedom Prep 7-2

Class 3A

1. Alcoa (14) 8-1

2. Gatlinburg-Pittman 8-1

3. East Nashville 8-1

4. Covington 7-2

5. Waverly 7-1

6. Smith County 8-1

7. Chuckey-Doak 8-1

8. Sweetwater 7-2

9. Giles County 6-3

(tie) Fairview 7-2

Class 4A

1. Greeneville (14) 9-0

2. Anderson County 9-0

3. Haywood County 9-0

4. Pearl-Cohn 7-2

5. Upperman 7-2

6. Marshall County 8-1

7. Stone Memorial 8-1

8. Macon County 7-2

9. Melrose 8-1

10. Craigmont 8-1

Class 5A

1. Knoxville West (14) 9-0

2. Nolensville 9-0

3. Munford 9-0

4. Daniel Boone 9-0

5. Henry County 7-2

6. Powell 7-2

7. Mt. Juliet 8-2

8. Page 7-2

9. White County 7-2

10. McMinn County 7-2

Class 6A

1. Oakland (14) 8-1

2. Cane Ridge 8-1

3. Dobyns-Bennett 8-1

4. Centennial 8-1

5. Houston 7-2

6. Maryville 6-3

7. Farragut 7-2

8. Bartlett 7-2

9. Beech 8-1

10. Blackman 7-2

Kentucky High School Football Poll

Class 1A

1. Pikeville (7) 7-2

2. Raceland (1) 8-1

3. Newport Central Catholic 8-1

4. Lou. Ky. Country Day 8-1

5. Bethlehem 7-2

6. Hazard 6-3

7. Campbellsville 6-3

8. Bishop Brossart 7-2

9. Lou. Holy Cross 6-3

10. Williamsburg 6-2

Class 2A

1. Beechwood (3) 8-1

(tie) Mayfield (4) 9-0

3. Owensboro Catholic 6-3

4. Metcalfe Co. 9-0

5. Breathitt Co. (1) 6-2

5. Lex. Christian 5-4

7. Lloyd Memorial 6-3

8. Shelby Valley 7-2

(tie) Walton-Verona 8-2

10. McLean Co. 7-2

Class 3A

1. Lou. Christian Academy (8) 9-0

2. Bardstown 9-0

3. Union Co. 9-0

4. Mason Co. 9-0

5. Lawrence Co. 8-1

6. Ashland Blazer 6-4

7. Bell Co. 7-2

8. Belfry 5-4

9. Elizabethtown 7-2

(tie) Paducah Tilghman 4-5

Class 4A

1. Lex. Catholic (3) 8-1

2. Corbin (3) 9-0

3. Boyle Co. (1) 8-1

4. Johnson Central 7-2

5. Warren East (1) 9-0

6. Spencer Co. 8-1

6. Logan Co. 8-1

8. Lou. Central 6-4

9. Letcher County Central 6-3

10. Boyd Co. 7-3

Class 5A

1. Frederick Douglass (7) 9-0

2. Woodford Co. (1) 9-0

3. Bowling Green 8-1

4. Southwestern 9-0

5. Highlands 8-2

5. Scott Co. 8-1

7. Cov. Catholic 7-2

8. Greenwood 7-2

9. Owensboro 7-2

10. Pulaski Co. 8-2

Class 6A

1. Lou. St. Xavier (8) 8-1

2. Lou. DuPont Manual 8-1

3. Henderson Co. 8-1

4. Lou. Ballard 7-2

5. Bullitt East 8-1

6. Lou. Trinity 6-4

7. Lex. Bryan Station 6-3

8. Lou. Male 5-4

9. Central Hardin 8-1

10. Simon Kenton 6-3