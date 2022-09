Several local high school football teams are ranked in this week’s Associated Press Tennessee Football Prep Polls.

Division I – Class 6A

1. Oakland (15) 5-0

2. Collierville 6-0

3. Maryville 5-1

4. Bradley Central 5-0

5. Ravenwood 4-2

6. Blackman 5-1

7. Houston 5-1

8. Cane Ridge 5-1

9. Dobyns Bennet 5-1

10. Smyrna 5-0

Division I – Class 5A

1. Knoxville West (9) 6-0

2. Page (5) 6-0

3. Springfield 6-0

4. Munford (1) 6-0

5. Nolensville 6-0

6. Daniel Boone 5-0

7. Henry County 4-2

8. White County 5-1

9. Mt. Juliet 5-1

10. Green Hill 4-2

Division I – Class 4A

1. Greeneville (14) 6-0

2. Anderson County (1) 6-0

3. Haywood County 5-0

4. Red Bank 5-0

5. Marshall County 5-0

6. Pearl-Cohn 4-2

7. Macon County 6-0

8. Hardin County 5-1

9. Stone Memorial 6-0

10. Upperman 4-2

(tie) Craigmont 4-2

Division I – Class 3A

1. East Nashville (5) 6-0

2. Alcoa (10) 5-1

3. Covington 4-1

4. Gatlinburg-Pittman 5-1

(tie) Unicoi County 6-0

6. Sweetwater 5-1

7. Giles County 4-2

8. Waverly 5-1

9. Kingston 5-1

10. Smith County 5-1

Division I – Class 2A

1. Hampton (10) 5-0

2. Tyner Academy (3) 6-0

3. Union City (2) 6-0

4. Huntingdon 5-1

5. Riverside 5-1

6. Fairley 6-0

7. East Robertson 5-1

8. Freedom Prep 5-1

9. Westview 4-2

10. Lewis County 5-1

Division I – Class 1A

1. McKenzie (10) 6-0

2. Fayetteville (3) 6-0

3. Memphis Academy of Science & Engineering (1) 5-0

4. Dresden 6-0

5. Peabody 5-1

6. South Pittsburg 4-2

7. Moore County 5-1

8. McEwen 4-1

9. Clay County 4-1

10. Halls 5-1

Division II – Class 1A

1. Friendship Christian (13) 6-0

2. University-Jackson (1) 5-1

3. Middle Tennessee Christian 5-1

4. Grace Christian Academy 5-1

5. Jackson Christian 4-1

Division II – Class 2A

1. Lipscomb Academy (14) 5-0

2. Knoxville Webb 5-0

3. Lausanne Collegiate 4-1

4. Boyd Buchanan 5-1

5. Chattanooga Christian 5-1

Division II – Class 3A

1. MBA (13) 6-0

2. Baylor (1) 5-0

3. McCallie 4-1

4. Ensworth 5-1

5. Brentwood Academy 4-2

WCMT is a voting member of the Associated Press.