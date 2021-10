TSSAA Middle School State Track Tournament Results

Several local athletes competed over the weekend at the TSSAA Middle School State Track and Field Tournament in Knoxville.

In the Boys Elementary school bracket:

Place Name School Time

43 Cannon Floyd Dresden 6:06

83 Miles Cary Dresden 6:20

85 Cooper Yates CCA Dyersburg 6:21

131 Everett Mann CCA Martin 6:34

In the Girls Elementary school bracket:

27 Peyton Oliver Dresden 6:25

34 Jillien Gallimore Dresden 6:30

36 Irah Cianfarani Dresden 6:31

47 Emzy Collina Dresden 6:37

95 Maggie Robinson Dresden 6:54

107 Nelia Wilhite Dresden 6:59

108 Anna Reid Yates CCA Dyersburg 7:00

109 Harley Taylor Dresden 7:01

In the Boys Middle school bracket:

38 Vaughn Bounds Dresden 12:30

50 Deegan Arant Greenfield 12:41

62 Landon Floyd Dresden 12:48

In The Girls Middle school bracket:

74 Alivia Rainey Dresden 14:37

36 Bailey Warbington Dresden 14:44

104 Lila Trevathan Greenfield 14:56

107 Jolie Lungford Greenfield 15:45