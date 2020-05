With the cancellation of this year’s Weakley County Memorial Day program, Thunderbolt Radio & Digital is posting a list from the Weakley County memorial of those who lost their lives during war.

We ask that you to read each name and remember their sacrifice.

WORLD WAR I

James M. Allen

Bryan Arnold

Frank H. Beasley

Cayce F. Brann

Pleasant V. Byars

Huly Cantrell

Charlie A. Cavin

William Franklin Cooper

Hubert B. Crews

Erroll G. Curlee

Herbert Wesley Glasgow

Closie Hawks

William A. Hicks

Conrad Hunter

Herbert J. Jones

Willie A. Jones

Elkins B. Higgins

Joe T. Kennedy

John E. Kirby

Herbert E. Lamb

Woodford Laster

James C. Long

Pierce McDaniel

Austin H. Moseley

Casa A. Nuble

Herbert B. Parham

Hylary R. Penick

Walter Reese Phelps

Jake D. Phillips

Claud Poston

Oda Rodman

James H. Russell

John C. Scott

George Stanfield

Homer Sullivan

Fred L. Thomas

Clifton L. Williams

Lusky Williamson

George Joseph Young

William Herbert Griffin

Grover Cleveland Swaim

Ernest A. Lamb

Hubert Wilson

Linzie Greer

WORLD WAR II

Hulon Black

David R. Bailey

John Beaty

Benjamin F. Brantley

Gilbert W. Brooks

James C. Bullington

Horace F. Butler

William J. Brann

Robert I. Capps

Eugene H. Chandle

Jessee E. Culver

Samuel D. Dismuke

John Tommy Drewry

John T. Edwards

Issac T. Fisher

Vaden Ford

James L. Garner

Wilson F. Harmon

Clyde H. Haney

Richard W. Grooms

Robert L. Harris

James M. Hawks

Claudie B. Hill

Crawford F. Hynds

Lester C. McAlpin

George W. Myrick

James A. Myrick

Thomas E. Myrick

Wilson Page

Dorris D. Parham

Jack S. Parks

Carl U. Parsons

Roscoe W. Ray

Robert T. Riggins

Ralph H. Sadler

Harold R. Smith

James H. Smith

Chester D. Snider

Russell B. Sullivan

Walter B. Gardner

Emmitt L. Sims

Ollie Lee Foley

James H. Cooper

Harry E. Haney

Richard M. Carmichael

Charles Henderson

U. W. Todd

Robert E. Tuck

James H. Turner

Harry L. Tyson

Raye L. Vowell

Russell L. Warden

Neal W. Williamson

Cecil W. Wilson

Pines J. Wilson

Howard B. Wiseman

Hubert T. Wright

Leland A. Yeargin

Alph Taylor Cherry

Richard Owen Maiden

Robert M. Nanney

James Andres Sims

Richard Philemon Smith

James Allen Hollis Tharp

Carroll H. Allen

Gene Murphy Page

William E. Richmond

Edward B. Skowrow

L. A. (Jack) Donoho, Jr.

Ned Pentecost

Jewel E. Marcus

Alton E. Godwin

Harold Anderson Rushing

Francis Doyle Brooks

Robert Duane Freeman

Charles Glasgow

Harvey Walker

Leslie E. Freeman

Robert D. King

Dan Fernstorm

Aubrey Dennis Cooper

Tillman Kimbel

Eugene Holley

Fred Maddox

Aubrey Hawkins

James Thomas Long

Paul William Gills

Howard Edward Gardner

Jamie M. Essary

William F. Hobbs

Warren Buck Dawson

Joe Clyde Grooms

Jasper Odean Byrd

Leon Biggers

Russell Haskins

William Estel Scott

Emerson (R.B.) Page

KOREA

Dennis V. Cooper

Newt H. Floyd

Richard P. Gibbons

Charles W. Godwin

Robert L. Jones

Samuel E. Scott

Bobby D. Phelps

VIETNAM

Kenneth Dale Bills

Jimmy Owen Call

Danny E. Carlton

Aubrey G. Davis

John Edwards Davis

Harry Garrigus

Joseph F. Hayes

Herman Leroy Huey

Joseph E. Royster

Melvin E. Tucker

Bonnie Lee Coleman

Tommy Duane Darling

Dennis L. Long

James Wayne Chambers

Samuel A. Bessent

Tommy Kearney

Richard L. Kelton

IRAQ

Thomas Foley III

Dustin D. Laird