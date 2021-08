Friday Night Football Scores

TN

Greenfield 14 South Fulton 0

Obion Co. 34 Gibson Co. 20

Union City 30 Lake Co. 24

Gleason 40 Fulton Co., KY 0

Waverly 51 Camden 14

Dyer Co. 39 Crockett Co. 13

Dyersburg 49 MLK Prep 0

Summit 50 Henry Co. 13

Hardin Co. 33 Jackson North Side 14

Ripley 20 Jackson South Side 18

McKenzie 46 Huntingdon 28

Riverside 41 McNairy Central 0

South Gibson 24 Lexington 21

Fayette Ware 47 Chester County 45

West Carroll 18 Hollow Rock Bruceton 12

KY

Murray At Crittenden Co. cancelled for Covid Protocols

Henderson Co. 31 Calloway Co. 13

Christian Co. 24 Caldwell Co. 3

Ballard 28 Hopkinsville 3

Marshall Co. 62 Ballard Memorial 0

Mayfield 35 Graves Co. 21